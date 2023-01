Nemška policija nadaljuje evakuacijo v Lützerathu

Mönchengladbach, 15. januarja - Nemška policija je danes nadaljevala evakuacijo protestnikov iz vasice Lützerath na zahodu Nemčije, kjer so ti nasprotovali širitvi tamkajšnjega premogovnika in posledičnemu rušenju celotne vasi. Zvečer so iz policije sporočili, da sta na območju ostala le še dva aktivista, ki se skrivata v predoru.