V policijskih sindikatih vlado pozivajo k dvigu osnovnih plač tudi vseh zaposlenih v policiji in MNZ

Ljubljana, 13. januarja - V Policijskem sindikatu Slovenije menijo, da vlada obveznosti iz lani sprejetega dogovora o ukrepih na področju plač izvršuje "klientelistično in diskriminatorno". Pozivajo tudi k dvigu osnovnih plač vseh zaposlenih v policiji in na ministrstvu za notranje zadeve. Za višje plače v policiji so tudi v Sindikatu policistov Slovenije.