Razprava o podnebni pravičnosti: EU je dolžna zaščititi najbolj prizadete

Ljubljana, 13. januarja - EU je kot del razvitega sveta dolžna izpolniti cilje na področju zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov, razogljičenja in zmanjšanja rabe energije, hkrati pa mora zaščititi tiste države in skupine prebivalstva, ki so zaradi podnebne krize najbolj prizadete, so po današnji razpravi na to temo sporočili iz pisarne Evropskega parlamenta v Sloveniji.