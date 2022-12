Nemški vladni obiski na COP27 ustvarili 308 ton emisij

Berlin, 3. decembra - Leti, ki so pretekli mesec peljali predstavnike nemške vladne delegacije na podnebno konferenco COP27 v Egipt, so proizvedli okoli 308 ton ogljikovega dioksida (CO2), je v odgovoru na poslansko vprašanje ta teden pojasnilo nemško zunanje ministrstvo in zagotovilo, da bodo preko Zvezne agencije za okolje uredili ustrezno nadomestilo.