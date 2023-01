Ob prelomu leta: Leto 2022 v primežu ekstremnih vremenskih dogodkov, tudi napovedi za naprej črnoglede

piše Laura Štraser

Ljubljana, 4. januarja - Leto 2022 so zaznamovali številni izredni vremenski dogodki - od rekordnih vročinskih valov do obsežnih poplav, ki so pustošili po različnih državah in celinah. Tudi napovedi za naprej so črnoglede. Po napovedih znanstvenikov bodo tovrstni dogodki v prihodnje vse pogostejši in s hujšimi posledicami ter bodo terjali odločnejše ukrepanje.