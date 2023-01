Sindikat delavcev prometa in zvez vodstvo Pošte poziva k izrednemu dvigu plač

Maribor, 13. januarja - Sindikat delavcev prometa in zvez je poslovodstvu Pošte Slovenije poslalo zahtevo za začetek pogajanj za redno uskladitev plač skladno s kolektivno pogodbo in za izredno uskladitev plač, s katero bi rešili problematiko zdrsa zaposlenih pod minimalno plačo, so sporočili iz sindikata. V primeru neuspešnega pogajanja bodo socialni dialog zaostrovali.