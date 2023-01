Vodstvo Pošte Slovenije si za boljše delovne pogoje prizadeva v okviru zmožnosti

Maribor, 12. januarja - Vodstvo Pošte Slovenije se je odzvalo na opozorila Sindikata poštnih delavcev o izgorelosti zaposlenih in nezadostnem nagrajevanju njihovega prekomernega dela. Kot so poudarili, sprejemajo vse potrebne ukrepe in si bodo v skladu s kolektivno pogodbo ter zmožnostmi še naprej prizadevali za izboljšanje delovnih pogojev in stimulativno plačilo.