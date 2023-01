Sindikat poziva k primernemu financiranju univerzalne poštne storitve

Koper, 11. januarja - V Sindikatu poštnih delavcev so vlado in upravo Pošte Slovenije pozvali, naj poskrbita za ustrezno financiranje in ovrednotenje izvajanja univerzalne poštne storitve. Primanjkljaj finančnih sredstev morajo poštni delavci nadomeščati z izvajanjem konkurenčnih storitev, a se je ta sistem izkazal za neuspešnega, opozarjajo.