V poslovodstvo Pošte Slovenija prihajata še Marko Rems in Ivana Vrviščar

Maribor, 3. januarja - Pošta Slovenije bo v začetku leta dobila nova člana poslovodstva. Generalnemu direktorju Marku Cegnarju in delavskemu direktorju Janezu Zidarju se bosta namreč z 9. januarjem in 1. februarjem pridružila Marko Rems in Ivana Vrviščar, ki ju je nadzorni svet imenoval za petletno mandatno obdobje.