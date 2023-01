Nato bo nekaj izvidniških letal iz Nemčije premestil v Romunijo

Bruselj, 13. januarja - Zveza Nato bo nekaj izvidniških letal, ki so trenutno nameščena v Nemčiji, premestila v Romunijo, so danes sporočili iz zavezništva. Kot so pojasnili, je namen te poteze krepitev prisotnosti Nata v regiji in spremljanje ruskih vojaških dejavnosti. Letala bodo predvidoma v torek prispela v Bukarešto, poroča nemška tiskovna agencija dpa.