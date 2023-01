Bruselj, 10. januarja - Generalni sekretar zveze Nato Jens Stoltenberg, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in predsednik Evropskega sveta Charles Michel so danes podpisali skupno izjavo, s katero EU in Nato krepita strateško partnerstvo. S tretjo skupno izjavo krepita sodelovanje na področjih kibernetske varnosti, vesolja, odpornosti in podnebnih sprememb.