Švedski premier: Švedska nekaterih zahtev Turčije ne more sprejeti

Stockholm, 8. januarja - Turčija, ki pogojuje vstop Švedske in Finske v zvezo Nato, je postavila nekatere zahteve, ki jih Švedska ne more sprejeti, je danes izjavil švedski premier Ulf Kristersson. "Turčija je potrdila, da smo storili, kar smo obljubili, vendar pa želi tudi stvari, ki ji jih ne moremo in nočemo dati," je dejal na varnostni konferenci v mestu Sälen.