EU in Nato s skupno delovno skupino za zaščito kritične infrastrukture

Bruselj, 11. januarja - Evropska unija in zveza Nato sta danes vzpostavili skupno delovno skupino za zaščito kritične infrastrukture, sta pred kolegijem Evropske komisije naznanila predsednica komisije Ursula von der Leyen in generalni sekretar Nata Jens Stoltenberg. Ta delovna skupina bo med drugim pokrivala področji transporta in energetike.