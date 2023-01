Spomini princa Harryja gredo za med

New York, 12. januarja - Avtobiografija britanskega princa Harryja Spare (Rezerva), ki je v torek prišla na prodajne police, se prodaja za med. Angleška izdaja prinčevih spominov je bila na dan izida prodana v 1,4 milijona izvodih, so sporočili iz založbe Penguin Random House. Take številke prvi dan izida ni dosegla nobena druga neleposlovna knjiga te založbe.