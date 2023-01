Na police prišla dolgo pričakovana knjiga princa Harryja

London, 10. januarja - Po večmesečnem čakanju je danes na knjižne police prišla dolgo pričakovana avtobiografija princa Harryja Spare (Rezerva). Številne knjigarne na Otoku so odprle vrata opolnoči, da bi lahko njihovi kupci čim prej prišli do knjige, ki je požela mnogo zanimanja in sprožila več afer, povezanih s kraljevo družino, poročajo tuje tiskovne agencije.