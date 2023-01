Knjiga princa Harryja že prvi dan podrla rekorde

London, 11. januarja - Avtobiografija princa Harryja Spare (Rezerva), ki je v torek prišla na knjižne police, je že prvi dan postala najbolje prodajana neleposlovna knjiga v zgodovini, je sporočila založba Transworld Penguin Random House. Kot so pojasnili, so v torek prodali že 400.000 izvodov knjige v klasični, elektronski in zvočni obliki.