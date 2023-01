Harry v bran odločitvi za knjigo; trenutno ne govori ne z bratom ne očetom

London, 9. januarja - Princ Harry je v nedeljo v dveh intervjujih nanizal nove podrobnosti zadnjih let, ki jih je zaznamoval njegov razhod z družino. Zanikal je, da bi z Meghan njene člane obtožila rasizma in povedal, da trenutno ne govori z bratom in očetom. Spomine, ki izidejo v torek, je napisal, da bi se branil pred sprevračanji resnice v medijih, je še dejal.