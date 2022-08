Ministrica in organizatorji zadovoljni s sejmom Agra

Gornja Radgona, 25. avgusta - Kmetijsko-živilski sejem Agra v Gornji Radgoni, ki se končuje danes, je bil po oceni kmetijske ministrice Irene Šinko tradicionalno svež in je ponudil številne priložnosti za strokovna usposabljanja, posle in druženje. S sejmom zemlje, stroke in srca, kot mu pravijo, so zadovoljni tudi organizatorji. Sejem bo obiskalo 100.000 ljudi, ocenjujejo.