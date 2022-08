Končal se bo sejem Agra

Gornja Radgona, 25. avgusta - Na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni se bo končala jubilejna 60. izvedba sejma Agra, na katerega so se po dveh koronskih letih množično vrnili razstavljavci in obiskovalci. Sejmu dajejo letos močan pečat sicer običajne kmetijsko-živilske teme, ki so v luči aktualnih razmer dražje hrane in energentov postale še bolj zanimive in pomembne.