Razpravljavci na Agri tudi o pomenu krepitve povezovanja v prehranski verigi

Gornja Radgona, 24. avgusta - Povezovanje je ključno za stabilno prehransko verigo, so se strinjali razpravljavci na današnji okrogli mizi na sejmu Agra. Po besedah kmetijske ministrice Irene Šinko so najslabše povezani kmetje, kar bodo poskušali izboljšati z različnimi ukrepi. A ni dovolj, da se povežejo samo kmetje, potrebni so tudi partnerji na drugi strani, je bilo slišati.