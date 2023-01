V javni obravnavi osnutek strategije Digitalna Slovenija 2030

Ljubljana, 10. januarja - Služba vlade za digitalno preobrazbo je pripravila osnutek strategije Digitalna Slovenija 2030, krovno strategijo digitalne preobrazbe Slovenije in odgovor vlade na razvojne izzive digitalizacije, so sporočili iz vladne službe. Zainteresirano javnost vabijo, da pripombe in dopolnitve k osnutku strategije posreduje do 24. januarja.