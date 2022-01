Vlada sprejela strategijo digitalne preobrazbe gospodarstva

Ljubljana, 6. januarja - Vlada je danes sprejela strategijo digitalne transformacije gospodarstva, ki predstavlja enega od reformnih ukrepov v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Slovenija se želi do 2030 uvrstiti med prve tri države na področju uporabe naprednih digitalnih tehnologij po Indeksu digitalnega gospodarstva in družbe, ki ga izračunava Evropska komisija.