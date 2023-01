Ministrici za kmetijstvo in digitalno preobrazbo s študenti o digitalizaciji kmetij

Ljubljana, 5. januarja - Ministrici za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter za digitalno preobrazbo Irena Šinko in Emilija Stojmenova Duh sta se danes na srečanju s študenti in mentorji štirih fakultet seznanili z napredkom projekta o možnostih digitalizacije kmetij z mladimi gospodarji. Predstavitvi raziskovalne faze bo zdaj sledilo iskanje konkretnih rešitev.