Big Bang s pomočjo evropskih sredstev nadaljuje digitalno preobrazbo

Ljubljana, 5. januarja - Pri slovenskem trgovcu Big Bang so začeli drugo fazo digitalne preobrazbe podjetja, v okviru katere so vzpostavili projekt BIGBANG=Orchestrate.Digitalize.Transform. Za projekt je konzorcij, ki ga vodi trgovec, pridobil 1,9 milijona evrov evropskih sredstev. Z njim želijo med drugim zabrisati meje med spletnim in fizičnim nakupovanjem.