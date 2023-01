ZN: Leta 2021 pred petim letom starosti umrlo pet milijonov otrok

Ljubljana/Ženeva, 10. januarja - Po ocenah Združenih narodov je leta 2021 pred petim letom starosti umrlo približno pet milijonov otrok. V tem obdobju je umrlo tudi 2,1 milijona otrok in mladostnikov, starih od pet do 24 let, kar pomeni, da vsake 4,4 sekunde umre otrok ali mladostnik, razkriva danes objavljeno poročilo Medagencijske skupine ZN za oceno umrljivosti otrok (UN IGME).