ZN: Milijonom v Južnem Sudanu grozi lakota

Juba, 3. novembra - Skoraj osmim milijonom ljudi v Južnem Sudanu grozi lakota, kar predstavlja dve tretjini prebivalstva te države, v danes objavljenem poročilu opozarjajo Združeni narodi. Poudarjajo, da se "lakota in podhranjenost povečujeta v delih države, ki so jih prizadeli poplave, suša in spopadi," prebivalstvo pa nujno potrebuje humanitarno pomoč.