Unicef: Zaradi izpadov elektrike v Ukrajini ogroženi milijoni otrok

New York, 15. decembra - Zaradi stalnih ruskih napadov na energetsko infrastrukturo v Ukrajini skoraj vsak otrok, približno sedem milijonov njih, nima stalnega dostopa do elektrike, ogrevanja in vode, je v sredo opozoril Sklad ZN za otroke (Unicef). Otroci niso izpostavljeni samo hudemu mrazu, ampak se tudi ne morejo učiti prek spleta.