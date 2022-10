Unicef: Zaradi vojne v Ukrajini dodatni štirje milijoni otrok v revščini

Ženeva, 17. oktobra - Vojna v Ukrajini in naraščajoča inflacija sta potisnili v revščino dodatnih štiri milijone otrok v vzhodni Evropi in Srednji Aziji, je danes sporočila agencije ZN za otroke (Unicef). To predstavlja kar 19-odstotno povečanje v primerjavi z lanskim letom. Največje povečanje števila revnih otrok so doživele Rusija, Ukrajina in Romunija.