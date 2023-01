Na ministrstvu pred zdravniško stavko pričakujejo predstavnike Fidesa

Ljubljana, 9. januarja - Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je za danes popoldne z javnim vabilom na sestanek povabil vodjo pogajalske skupine sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Fides Gregorja Zemljiča. V Fidesu so potem, ko so danes nekaj po 12. uri tudi uradno prejeli vabilo ministrstva, napovedali, da se bodo sestanka udeležili.