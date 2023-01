Kfor zavrnil zahtevo Beograda po vrnitvi srbskih sil na Kosovo

Beograd/Priština, 8. januarja - Mirovne sile na Kosovu (Kfor) so zavrnile zahtevo srbske vlade po vrnitvi do tisoč pripadnikov srbske vojske in policije na ozemlje Kosova, v skladu z resolucijo 1244 Varnostnega sveta ZN, je danes sporočil srbski predsednik Aleksandar Vučić in dodal, da je bil odziv Kforja pričakovan, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.