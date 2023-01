EU obsodila streljanje na Kosovu

Priština/Bruselj, 7. januarja - Evropska unija ostro obsoja streljanje, v katerem sta bila v petek na severu Kosovu ranjena otrok in mlad moški, je danes na Twitterju zapisal tiskovni predstavnik visokega zunanjepolitičnega predstavnika EU Peter Stano. Tudi v Srbiji se vrstijo številni odzivi na streljanje, ki so ga prav tako obsodili v Prištini. Storilca so že prijeli.