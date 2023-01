Kurti za povečanje sil Kforja na Kosovu

Priština, 1. januarja - Kosovski premier Albin Kurti je po najnovejšem zaostrovanju razmer na Kosovu pozval k okrepitvi sil Kforja, mirovne misije Nata v tej državi. "Znatno povečanje Natovih vojakov in vojaške opreme v naši državi bi izboljšalo varnost in mir na Kosovu in v celotni regiji Zahodnega Balkana," je za nemški časnik Die Welt dejal Kurti.