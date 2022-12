Na severu Kosova odstranili vse barikade

Mitrovica, 30. decembra - Kosovski Srbi so danes odstranili vse barikade na severu Kosova, za promet pa je kosovska policija odprla tudi mejna prehoda s Srbijo Jarinje in Brnjak, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Mejni prehod Merdare so odprli že v četrtek, tako da sedaj poteka promet preko vseh mejnih prehodov med državama.