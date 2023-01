Bešič Loredan o zdravniški stavki: Pogajanja vedno pomenijo kompromis, in ne igre, v kateri ena stran dobi vse

Ljubljana, 6. januarja - Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je v današnji javni predstavitvi odgovora vlade na stavkovne zahteve Fidesa med drugim izpostavil, da ravnanje sindikata pomeni zlorabo pravice do stavke. "Pogajanja vedno pomenijo kompromis, in ne igre, v kateri ena stran dobi vse na račun druge strani in predvsem na račun pacientov," je dejal.