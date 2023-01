V Svizu podpirajo predlagan dvig plač mladim raziskovalcem in asistentom, a to vidijo le kot prvi korak

Ljubljana, 6. januarja - Aktiv mladih raziskovalcev in asistentov v okviru sindikata Sviz podpira predlog s pogajanj z resornim ministrstvom za dvig plač, ki bi hkrati pomenil izenačitev plačnih razredov mladih raziskovalcev in asistentov. Je pa to po njihovih navedbah zgolj prvi korak in nujni minimalni popravek, ki bi omilil hud pritisk na omenjeni skupini zaposlenih.