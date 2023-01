Na pogajanjih o stavkovnih zahtevah Sviza dosegli korak naprej

Ljubljana, 4. januarja - Na današnjih pogajanjih o delu stavkovnih zahtev Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) so dosegli korak naprej. Pogajalci so se dogovorili, kako bodo reševali plače pomočnic vzgojiteljic, četrti naziv v šolstvu in plačna nesorazmerja mladih raziskovalcev. Naslednjič se sestanejo v ponedeljek.