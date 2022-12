Štrukelj: Zaradi podcenjujočega odnosa vlade januarja protestni shod

Ljubljana, 14. decembra - Vlada nima enakega odnosa do stavkovnih zahtev zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v primerjavi z zdravstvom, zato se je glavni odbor Sviza v torek odločil za zaostrovanje aktivnosti za sklenitev stavkovnega sporazuma. Prvi korak je protestni shod pomočnic in pomočnikov vzgojiteljev 14. januarja v Ljubljani, je za STA dejal Branimir Štrukelj.