Sviz: Vlada naj odpravi zaostanke pri plačah, sicer razprava o nadaljevanju splošne stavke

Portorož, 22. novembra - Delegati sindikata Sviz so na kongresu sprejeli poseben poziv vladi, naj takoj odpravi zaostanke pri vrednotenju dela v vzgoji in izobraževanju, v znanosti in kulturi. Če pripravljenosti za sklenitev sporazuma o tem na vladni strani ne bo, pa glavni stavkovni odbor Sviz pozivajo, naj odloča o nadaljevanju splošne stavke v vzgoji in izobraževanju.