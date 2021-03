Koordinacija zdravniških organizacij soglasno podpira cepljenje proti covidu-19

Ljubljana, 3. marca - Koordinacija zdravniških organizacij podpira cepljenje proti covidu-19 in spodbuja vse, da se cepijo takoj, ko bo to mogoče. "Edina možnost, da pride do obrata epidemije je cepljenje, in ne le obstoj cepiva. S tem bodo zaščitili sebe in pripomogli k zajezitvi epidemije," so pozvali. Hkrati pozivajo k nadaljnjemu upoštevanju vseh zaščitnih ukrepov.