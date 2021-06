Zdravniške organizacije za regulacijo komunikacije na daljavo med zdravniki in bolniki po koncu epidemije

Ljubljana, 1. junija - Na seji Koordinacije zdravniških organizacij so danes med drugim spregovorili o komunikaciji med bolniki in zdravniki na daljavo oz., kot je dejal predsednik Slovenskega zdravniškega društva Radko Komadina, telefonski medicini. Če je ta v času epidemije opravičljiva, pa bo, ko se bodo razmere normalizirale, to prakso treba regulirati, so menili.