Ljubljana, 21. januarja - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je skupaj s Slovenskim podjetniškim skladom prek javnega razpisa dodelilo 311 mikro, malim in srednje velikim podjetjem 30 milijonov evrov za digitalno transformacijo poslovnih in proizvodnih procesov, so danes sporočili z ministrstva. Razpis bo financiran z evropskimi viri za okrevanje ReactEU.