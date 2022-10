Na blizu 44 milijona evrov vrednem razpisu za digitalno transformacijo izbranih 23 projektov

Ljubljana, 4. oktobra - Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je zaključilo obravnavo vlog, prispelih na javni razpis za digitalno preobrazbo gospodarstva, v okviru katerega bodo v letih 2022, 2023 in 2024 podjetjem namenili 44 milijonov evrov sredstev iz evropskega sklada za okrevanje in odpornost. Sofinanciranih bo 23 projektov.