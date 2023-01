Dnevnik o ljubljanskem koalicijskem sporazumu (4. 1.)

Ljubljana, 3. januarja - Peter Pahor v komentarju Glas Gibanju Svoboda je bil glas Jankoviću piše o novi mestni koaliciji med Listo Zorana Jankovića in Gibanjem Svoboda v Ljubljani. Avtor meni, da koalicijski sporazum kaže, da so volivci Gibanja Svoboda v Ljubljani na koncu glasovali za Jankovića, pričakovanja, da bo ta stranka nekakšen nadzorni svet, pa so bila iluzorna.