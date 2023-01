Dnevnik o Hrvaški v schengnu in evrskem območju (3. 1.)

Ljubljana, 3. januarja - Aleš Gaube v komentarju Brezmejnost sosedstva piše, da je pomemben balzam za Evropsko unijo tudi to, da je Hrvaška postala 20. članica evrskega območja in 27. članica schengenskega območja. Po močno skrhanem delovanju schengenskega območja in bolj ali manj uspešnih stabilizacijskih prizadevanjih skupne valute je končno dobila novo zgodbo o uspehu.