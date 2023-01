Reporter o vplivu politike (3. 1.)

Ljubljana, 3. januarja - Silvester Šurla v komentarju Zmajeva hiša piše o tem, da sta Milan Kučan in Janez Janša večna. Številni drugi odhajajo, onadva ostajata. Bitka prestolov v zmajevi hiši traja že več kot trideset let. 11. januarja bo že 20 let, ko je prezgodaj odšel Jože Pučnik, ki velja za očeta slovenske države, kar ne Kučan ne Janša nista in nikoli ne bosta bila.