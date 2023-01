Delo o administrativnih postopkih (3. 1.)

Ljubljana, 3. januarja - Karel Lipnik v komentarju Legalizacija birokratskih neumnosti piše, da razkrivanje teh neumnosti, če niso bile javno problematizirane, ni prineslo izboljšanja dela javnega aparata, ampak nove predpise, s katerimi so se javni uslužbenci izognili odgovornosti za storjene napake. V to so jih po mnenju avtorja spodbudili tudi nečedni cilji nadrejenih.