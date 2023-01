V ljubljanskem koalicijskem sporazumu šest projektov mestno-državnega pomena

Ljubljana, 3. januarja - Vodji svetniških skupin Liste Zorana Jankovića Aleš Čerin in Gibanja Svoboda Samo Logar sta danes svečano podpisala koalicijski sporazum. Ta med drugim vsebuje šest projektov mestno-državnega pomena, kot so izgradnja nove avtobusne in železniške postaje, izgradnja nove mestne negovalne bolnišnice, izgradnja NUK2 in obnova stavbe SNG Drama.