Ambulante iz ZD Polje bodo preusmerjene v ZD Fužine predvidoma še do konca januarja

Ljubljana, 30. decembra - Začasna preusmeritev ambulant iz Zdravstvenega doma (ZD) Polje v ZD Fužine bo podaljšana predvidoma do konca januarja. V ZD Polje pa bodo še vedno delovale ambulante za kronične bolnike in ambulanta za preveze oziroma nego ran. Prav tako v tem ZD še naprej ostajajo ambulante za otroke in mladino, so navedli v ZD Ljubljana.