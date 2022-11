V Ljubljani bodo pomanjkanje družinskih zdravnikov skušali reševati tudi z zaposlovanjem tujih zdravnikov

Ljubljana, 11. novembra - Problematiko pomanjkanja družinskih zdravnikov bodo v Ljubljani skušali reševati tudi z zaposlovanjem tujih zdravnikov in štipendiranjem študentov medicine, so za STA pojasnili na Mestni občini Ljubljana v odzivu na izjavo ljubljanskega SD. Tam so ljubljansko občino in Zdravstveni dom (ZD) Ljubljana pozvali k ureditvi problematike.