Pomanjkanje splošnih in družinskih zdravnikov je vseevropski problem

Ljubljana, 4. novembra - V Ljubljani danes in v soboto poteka generalna skupščina Evropskega združenja splošnih in družinskih zdravnikov (UEMO). Zdravniki splošne medicine iz Slovenije, Srbije, Portugalske in Velike Britanije so primerjali različne prakse v Evropi in kot največji problem izpostavili pomanjkanje kadrov v javnem zdravstvenem sistemu.